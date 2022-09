"Que vous l'utilisiez pour le travail ou les loisirs, l'importance du PC est de plus en plus évidente à mesure que la vitesse des développements technologiques qui façonnent le monde moderne s'accélère. Intel s'engage à stimuler l'innovation au profit des utilisateurs et de notre processeur "d'entrée de gamme". ont contribué à élever les standards des PC dans toutes les gammes de prix. La nouvelle marque de processeurs Intel simplifiera notre offre en permettant aux utilisateurs de faire le bon choix en fonction de leurs besoins. "



Intel , le leader du secteur technologique, a décidé de modifier la branche d'entrée de gamme de son offre avec Intel Processor , le nouveau produit qui remplacera en 2023 les déjà connus Intel Pentium et Intel Celeron, que l'on lit depuis des années parmi ses séries principales. Cette nouveauté englobera donc de nombreuses familles d'articles, dans le but de simplifier le processus d'achat pour les utilisateurs. Intel continuera à proposer les mêmes produits et avantages dans tous les segments, tout en conservant l'offre et la feuille de route actuelles inchangées. De plus, ce nouvel ajout permettra à l'entreprise de se concentrer et de se concentrer davantage sur ses marques phares, à savoir Intel Core , Intel Evo et Intel vPro . Le commentaire sur ce choix ne pouvait pas manquer, tiré des propos de Josh Newman , Vice President & Interim GM Mobile Client Platforms :