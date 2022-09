Les Technos #367: Ascento le robot, EvilProxy, Flipper Zero, Jean-Luc Godard

Episode 367 avec Thierry et Xavier.Sommaire :• Intro (00:00:00)• C comme CES (00:02:10) :Quand c'est parti pour s'inscrire. Le CES® est l'événement technologique le plus influent au monde - le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. (Source : https://www.ces.tech/) • E comme Ethereum (00:10:45) :The Merge, une grosse mise à jour pour le réseau Ethereum. The Merge: Ethereum passe du Proof-of-work au Proof-of-stake. (Sources : https://tinyurl.com/2n5lnkc6 • F comme Flipper Zero (00:16:04) :Quand tu gardes un dauphin dans ta poche. Flipper ZeroFlipper Zero est un multi-outil portable pour les pentesters et les geeks dans un boîtier ressemblant à un jouet. (Sources : https://flipperzero.one/ • G comme Google (00:25:28) :Une amende record pour Google . Google perd en appel et doit payer une amende de 4,1 milliards d'euros. (Source : https://tinyurl.com/2qxmtztz) • R comme Robot (00:28:43) :Quand c'est un robot suisse qui donne dans l'agilité. ascento, spin off de l’eth zurich, développe un robot particulièrement polyvalent et agile. (Sources : https://tinyurl.com/2pvd5mfv • S comme Securité (00:33:50) :EvilProxy, une nouvelle technique de phishing. EvilProxy, un service qui permet de contourner la double authentification. (Sources : https://tinyurl.com/2jld8vg2 • S comme Streetview (00:40:36) :Quand tu rends hommage à Jean-Luc Godard. Une première image du réalisateur, saisie par la voiture Google, semble avoir été supprimée. Il apparaît néanmoins encore dans les rues du Rolle. (Source : https://tinyurl.com/2grt49n2) • W comme Wéménon (00:46:01) :Il a étudié tout Google Maps. Il a étudié tout Google Maps et peut localiser n'importe quelle image en une fraction de seconde. (Sources : https://tinyurl.com/2gcerlwk