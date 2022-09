Les Technos #366 : Keynote détournée, Smart Dog Collar, Efficience, Frank Drake

Intro (00:00:00)• A comme Apple Pay (00:06:54) :Apple Pay traite 6000 milliard par an. Apple Pay traite des paiements pour 6000milliard par an. (Source : https://tinyurl.com/2qgu4lqj) • C comme Chien (00:09:44) :Un collier intelligent pour surveiller la santé de nos chiens. Surveiller la santé de son chien? Oui, grâce à un collier connecté! (Source : https://tinyurl.com/2hkvtpkw) • E comme Edit (00:16:33) :Quand Twitter et iOS permettent l'édition des messages. Twitter et iMessage vont tous les deux permettre l'édition de messages. (Sources : https://tinyurl.com/2lfsdjug • E comme Efficience (00:21:21) :Google à la recherche de l'efficience au travail. Trop de chefs? C'est l'avis de Sundar Pichai de Google/Alphabet. (Source : https://tinyurl.com/2qryr8sp) • F comme Fake (00:30:58) :Quand la keynote d'Apple est détournée. Des hackers détournent la keynote d'Apple pour promouvoir un site de crypto monaies. (Sources : https://tinyurl.com/2j2z76wq • R comme Rencontres (00:39:16) :Tinder c'est hasbeen, voici Google Docs. Pour les rencontres amoureuses, adieu Tinder, bonjour Google Docs! (Source : https://tinyurl.com/2ntdn57a) • S comme Seti (00:48:06) :Le papa de SETI n'est plus. Frank Drake qui écoute les étoiles depuis 1960 est décédé à 92 ans. (Sources : https://tinyurl.com/2qqeko2u • W comme Wéménon (00:53:07) :L'IA aussi dans les films pour adultes. Des films pour adultes personalisés grâce à une IA? Rêve, cauchemard ou réalité? (Source : https://tinyurl.com/2jgn9oxj)