Les Technos #365: Meta Cambria, Cloud Act, LastPass, SSD pas cher,…

Sommaire :



• A comme Arnaque (00:02:23) :

Disques SSD à pas cher… pas de miracle. Alerte aux arnaques au stockage, avec le SSD 30TB proposé par Walmart pour 39$.



• C comme Cloud ACT (00:10:20) :

Quand la justice américaine demande vos données. C’est quoi exactement le Cloud ACT ?



• G comme Google (00:18:39) :

Téléphone pliable avec caméra dans le cadre ? Des brevets annoncent les nouveaux téléphones Google pliable avec caméra intégrée au cadre.



• I comme IA (00:23:47) :

Quand le fisc utilise l’IA . Le cadastre français annonce une extension de l’utilisation de l’IA pour traquer les piscines non déclarées.



• L comme LastPass (00:28:54) :

Code source dérobé. LastPass se serait fait voler des morceaux de code source et des informations techniques.



• N comme Nasa (00:36:02) :

Quand la NASA répare la sonde Voyager 1. La NASA résoud un problème informatique sur une sonde lancée dans les années 70.



• N comme Neo Oculus (00:42:04) :

Le prochain casque VR arrive en octobre. Meta Cambria arrive en octobre.



• P comme Pompe (00:46:51) :

Quand on met une station essence en orbite. Une startup propose de mettre en orbite une station-service pour satelites.