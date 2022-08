DuckDuckGo : le service de protection des e-mails est désormais accessible à tous

Les entreprises peuvent utiliser votre e-mail de plusieurs façons pour vous suivre, vous envoyer des publicités personnalisées et influencer ce que vous voyez en ligne. Ils peuvent même partager vos informations personnelles avec des tiers, le tout à votre insu. Les entreprises intègrent des trackers dans des images et des liens dans les e-mails qui leur permettent de collecter des informations telles que le moment où vous avez ouvert un message, l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous l'avez ouvert et l'appareil que vous utilisiez. Au cours de la version bêta fermée du service, nous avons constaté qu'environ 85 % des e-mails des testeurs bêta contenaient des traqueurs d'e-mails cachés.

En juillet de l'année dernière , DuckDuckGo a dévoilé Email Protection , un service de protection des e-mails qui promet d' éliminer tous les traceurs de sites tiers des messages arrivant dans votre boîte de réception. Initialement, le service était disponible en bêta privée et il fallait s'inscrire sur une liste d'attente, mais maintenant tout le monde peut enfin l'essayer (même s'il s'agit toujours d'une version bêta). Le service est disponible sur smartphones et PC . Le fonctionnement de Email Protectio n est assez simple : essentiellement, les utilisateurs peuvent créer une adresse personnelle avec le domaine @duck ou des adresses aléatoires et illimitées, à utiliser pour s'inscrire à des sites Web ou à des applications. Les e-mails qui seront envoyés à ces adresses seront "nettoyés" par DuckDuckGo et seront donc redirigés vers votre boîte de réception. Comme prévu, il existe deux types d'adresses qui peuvent être créées avec DuckDuckGo Email Protection : les adresses personnelles (par exemple, nom @ canard) et les adresses privées générées directement par le service (comme avtzqdr@duck.com). Pour l'un comme pour l'autre, DuckDuckGo se charge de supprimer les traceurs infestant les emails publicitaires avant de les acheminer vers leur boîte de réception. Selon l'entreprise, l'utilisation d'adresses toujours différentes rend plus difficile pour les entreprises le suivi des données. Dans le message d'annonce de cette fonctionnalité, DuckDuckGo a également parlé du suivi par e-mail :DuckDuckGo Email Protection est pris en charge dans les extensions de navigateur DuckDuckGo Privacy Essentials pour iOS et Android , le navigateur DuckDuckGo pour Mac (disponible uniquement en version bêta ) et les extensions de navigateur de bureau DuckDuckGo Privacy Essentials pour Firefox , Chrome , Edge et Brave . Pour utiliser le service sur mobile, accédez simplement aux paramètres du navigateur et cliquez sur Email Protection, tandis que depuis le bureau (extension et navigateur), accédez simplement à cette page : https://duckduckgo.com/email/