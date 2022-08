Windows 11 sur ARM prépare un joli boost de performances : sera-ce le bon moment ?

Avec ARM64EC, vous pouvez choisir de commencer petit et de créer progressivement. Vous pouvez identifier une partie de votre base de code qui pourrait tirer pleinement parti des performances natives et la reconstruire en ARM64EC. Le reste de l'application restera entièrement fonctionnel via l'émulation, mais les parties ARM64EC recompilées auront désormais une vitesse native. Au fil du temps, vous pouvez recompiler davantage d'applications comme ARM64EC pour améliorer encore les performances et économiser la durée de vie de la batterie pour vos clients d'applications.

Après des années de stagnation et d' initiatives à peine esquissées , l'avènement des puces Apple Silicon semble avoir donné à Microsoft le courage de prendre sans tarder le chemin du support des processeurs ARM . D'une part, il y a de grandes ambitions matérielles , qui verront Qualcomm lancer les premiers produits en 2023 , et d'autre part, les premiers indices d' un support logiciel vraiment convaincant , avec des applications capables de fonctionner en natif . Mais la grande nouveauté, c'est l'arrivée de l' ARM64EC , annoncé il y a un an et désormais enfin disponible pour les développeurs. ARM64EC est une plate-forme qui permet aux développeurs de migrer progressivement leurs applications vers ARM, avec des avantages de performances immédiats, car elle offre une combinaison de code ARM exécuté nativement et de code x64 émulé . Concrètement, une application peut s'exécuter nativement sur du code ARM , tandis que certaines extensions ou fonctionnalités spécifiques peuvent s'appuyer sur du code x64 exécuté via l'émulation. Le résultat final est une meilleure performance des applications sur Windows 11 sur les appareils ARM et la moitié du travail des développeurs. De cette façon, Microsoft s'attend (ou plutôt espère) à ce que davantage de développeurs soient incités à apporter leurs applications à ARM, car ils pourront les migrer progressivement et voir des retours immédiats . La société a expliqué les avantages d' ARM64EC dans un article de blog de développeur lorsque la fonctionnalité a été annoncée pour la première fois.Non seulement cela, ARM64EC est également utile dans les situations où les dépendances ne prennent pas en charge ARM de manière native . Dans ces cas, les développeurs peuvent désormais créer des applications ARM qui utilisent des dépendances x64. Microsoft saura -t-il convaincre les développeurs ? Le gros travail d'Apple était de les convaincre que ses processeurs ARM étaient l'avenir et les produits Intel le passé. À l'heure actuelle, le monde Windows propose des appareils ARM comme le Surface Pro X et le Lenovo ThinkPad X13s , plutôt de niche et chers, dans une mer de produits x86. Bien sûr, beaucoup d'autres arriveront dans un avenir proche, mais la situation créée par Apple ne se matérialisera jamais , qui même en un an a convaincu de réécrire toutes ses applications les plus importantes . Pendant ce temps, Microsoft a publié un document de support pour aider les développeurs à démarrer avec ARM64EC , vous ne savez jamais que quelqu'un voudra le vérifier.