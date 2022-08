Google lance le programme Strike Removal, des cours pour récupérer des "points" perdus avec la suspension des applis

Les développeurs pourront supprimer les avertissements liés aux e-mails uniquement, et non tous les avertissements reçus, mais si d'autres suspensions sont reçues dans les 24 heures suivant l'avertissement éligible, la réussite de la formation et de l' évaluation peut annuler le nombre d'avertissements même sur ces applications.

De nombreux développeurs peuvent arriver à recevoir des suspensions de leurs applications publiées sur le Play Store pour diverses raisons, généralement liées à des violations considérées comme "à faible risque" telles que des violations d' IP ou des violations de la politique anti-spam , pour arriver à des situations beaucoup plus graves liées à la propagation de logiciels malveillants. Ces suspensions sont comptabilisées par Google comme des avertissements et, au-delà d'un certain nombre, le géant de la recherche peut aller jusqu'à fermer le compte développeur Google Play, un peu comme cela fonctionne avec la licence à points . Maintenant, Google, écoutant les suggestions des développeurs eux-mêmes, a lancé un programme pilote , appelé Strike Removal (suppression des avertissements) qui, tout comme il fonctionne avec les cours pour les points de licence, vous permet de supprimer les avertissements à travers les leçons. Comme l'indique la société Mountain View elle-même , le programme vise à " aider à former des développeurs appropriés et à évaluer et à accroître leur compréhension de la conformité réglementaire ". Les développeurs éligibles sont les développeurs qui n'ont pas commis d'infractions graves et représentent près de 2 suspensions sur 3 . Les cours sont déjà très populaires sur la Google Play Academy , et pour terminer le processus, vous devez passer un examen d'évaluation.Étant un programme pilote , il est uniquement sur invitation et fonctionne comme ceci : les développeurs éligibles recevront un e-mail concernant leur participation au programme pour annuler le nombre d'avertissements. Le cours de formation ne doit pas être terminé immédiatement, et à la fin vous aurez trois chances de réussir l' évaluation, qui a une date d'expiration. Le processus devrait prendre 30 à 60 minutes . Dans les 48 heures suivant la réussite de l'examen, Google supprimera le " nombre d'avertissements d' application (à condition que le compte de développeur soit en règle et qu'il n'ait pas été résilié).". Tout cela n'affectera pas les appels, qui resteront inchangés. Google déclare queSelon Google, ce nouveau programme sera une nouvelle façon de travailler avec les développeurs pour résoudre les problèmes de politique et les aider à conserver leurs applications sur le Play Store tout en maintenant une expérience sécurisée pour tous les utilisateurs.