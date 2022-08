Google accuse Apple de discriminer les utilisateurs

Apple transforme les textes entre iPhones et téléphones Android en SMS et MMS, technologies obsolètes des années 90 et 00. Mais Apple peut à la place adopter RCS, la norme industrielle moderne, pour ces threads. Résolvez le problème sans basculer les conversations d'iPhone à iPhone et améliorez la messagerie pour tout le monde.

Google a lancé une nouvelle campagne contre Apple, pour le pousser (ou du moins sensibiliser ses utilisateurs) à adopter le RCS, et cette fois il ne s'est pas épargné. La question est d'actualité depuis un certain temps, et vous en avez certainement entendu parler : Apple insiste pour ne pas vouloir adopter la norme RCS (Rich Communication Services), lui préférant son propre iMessage , et Google ne manque jamais une occasion de la « taquiner » en l'accusant d'intimidation . Mais quel est le problème ? Pour les utilisateurs (plus aux États-Unis, où iMessage est une application largement utilisée ), cela signifie que lorsqu'un utilisateur Android envoie un message à un utilisateur Apple, il est mis en surbrillance avec une bulle verte au lieu d'une bleue. Plus précisément, étant donné que la société de Cupertino utilise son propre service de messagerie (avec des fonctionnalités telles que le cryptage de bout en bout, la prise en charge des discussions de groupe et les transferts d'images et de vidéos de haute qualité), lorsqu'un utilisateur Android envoie un message (compatible avec la norme RCS) à un propriétaire d'iPhone, ils "reviennent" aux SMS normaux, donc sans les capacités de messagerie modernes sur lesquelles les gens comptent. Google s'est lassé, et a lancé la campagne #GetTheMessage , on ne peut plus claire :Google a proposé des solutions au problème, puisque supporter la norme RCS n'impacterait pas significativement l' expérience des utilisateurs d'iPhone (même si certaines fonctionnalités seraient effectivement perdues), mais il y a deux gros problèmes : la position d'Apple et la diffusion de la norme RCS . Apple n'a qu'à gagner dans cette situation, puisqu'il réserve d'abord à ses utilisateurs un « jardin d'or » dans lequel les utilisateurs d'Android apparaissent comme « une classe inférieure », ce qui peut sembler ridicule mais selon une analyse du Wall Street Journal il impacte considérablement sur les plus jeunes (qui ont même peur d'apparaître sur des bulles vertes ). Deuxièmement, les responsables d'Apple ont déclaré (dans un rapport interne divulgué il y a un an) qu'amener iMessage sur Android serait plus nocif qu'autre chose . Quant à la norme RCS , il est vrai qu'au début elle avait des problèmes de diffusion dus à la dépendance aux opérateurs téléphoniques , mais en 2019 Google a repris les rênes et maintenant elle est pratiquement partout dans le monde Android , avec le Samsung . lui- même qui, dans son Galaxy S22 , a mis l' application Google Messages par défaut pour pousser la plate-forme. De plus, le RCS prend désormais en charge le chiffrement de bout en bout (E2EE) dans les discussions individuelles et les discussions de groupe devraient arriver d'ici la fin de l'année, donc comme nous l'avons dit, ce n'est pas trop loin derrière du côté des fonctionnalités . Sera-ce suffisant pour convaincre Apple ?