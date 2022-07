Les Technos #360 : Un dernier pour la route ?

Intro (00:00:00)É comme Energie (00:03:14)Quand Enphase nous fait faire des économies d'énergie . Enphase Energy est une société américaine qui développe, fabrique et vend des micro-onduleurs solaires. ( https://tinyurl.com/2bc8kvnl) É comme Etonnant (00:11:16)Quand le son peut se voir .... Qu'est ce que le microphone optique. ( https://tinyurl.com/26w8pwsr É comme Eau (00:17:38)Quand l'air se transforme en eau. Transformer l'air en eau, l'invention futuriste d'ingénieurs tunisiens. ( https://tinyurl.com/25d2xk2k) É comme Economie (00:22:42)Vivatech : la deeptech à le vent en poupe. Vivatech : la deeptech à le vent en poupe. ( https://tinyurl.com/29x4nnkf) T comme Tango (00:31:07)Quand faire des Tuto est un véritable jeu d'enfant. Extension de navigateur gratuite qui génère de magnifiques guides étape par étape pendant que vous travaillez. ( https://www.tango.us/) T comme Trop Fort (00:36:56)Exomuscles vs Exosquelettes : la guerre est lancée. Exomuscles vs Exosquelettes : le bras de fer est lancée. ( https://tinyurl.com/2amds7sz T comme T-Mobile (00:44:33)Quand un opérateur vend tes données . T-Mobile vend vos données d'utilisation des applications à des annonceurs. ( https://tinyurl.com/24vg29ze) T comme Trompette (00:51:17)Nvidia fait de la trompette à la Nouvelle Orléans. Nvidia fait de la trompette à la Nouvelle Orléans. ( https://tinyurl.com/2avg69ly