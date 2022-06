Les Technos #359 : Une IA, son Ã¢me, son avocat !

Intro (00:00:00)A comme Amazon (00:02:26)Proteus est arrivé, et Alexa fait parler vos morts. Amazon annonce son premier robot d'entrepôt autonome, Alexa imite les voix de vos proches décédés. ( https://tinyurl.com/2klb4znt G comme GPU (00:09:36)Les GPU moins chers que jamais. Passés de 300% à en dessous du MSRP: les GPU AMD et Nvidia sont à bon prix. ( https://tinyurl.com/2d8kkqep K comme Kubb (00:13:35)L'Europe a son premier PC construit en Europe, c'est le Kubb ! L'Europe a son premier PC construit en Europe, c'est le Kubb! ( https://tinyurl.com/2xvsgz5s) N comme Nothing (00:19:09)Le Nothing Phone 1 se dévoile. Nothing Phone 1 : le smartphone se dévoile en vidéo avec des LEDs pour briller dans le noir. ( https://tinyurl.com/29nce3s5 R comme Recyclage (00:23:37)Recycler son propre plastique pour imprimer en 3D ? Possible, et open source ! Recycler son propre plastique pour imprimer en 3D? Possible, et open source! ( https://tinyurl.com/226akjhk) S comme Secte (00:31:34)Une secte aurait réussi à infiltrer un département de Google. Une secte aurait réussi à infiltrer un département de Google. ( https://tinyurl.com/28amx52f) W comme Windows (00:36:27)Internet Explorer enfin mort, mais gare à son fantôme. Internet explorer est mort, mais son spectre risque de hanter le web pour encore de nombreuses années. ( https://tinyurl.com/2b7o6rjw W comme Wéménon (00:42:28)L'IA sentiente de Google aurait embauché un avocat. Quand un ingénieur décide que son IA est vivante, il lui propose un avocat. ( https://tinyurl.com/2yzskyqw)