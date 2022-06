Les Technos #358 : Un épisode qui donne la banane

Intro (00:00:00)A comme Arduino (00:01:15)Portenta X8. Un board avec deux cerveaux. ( https://tinyurl.com/28w8mqzc) C comme CloudFlare (00:08:04)Quand on noye votre site web. Un attaque DDoS observee par Cloudflare. ( https://tinyurl.com/264n6ndj) I comme Internet Explorer (00:17:10)Fini depuis le 15 juin. ( https://tinyurl.com/2y7p2omd) M comme Metro (00:20:30)Quand on voit le metro en 3D. Des plans de station de metro en 3D. ( https://tinyurl.com/2cztsjxk S comme Saab (00:25:55)Codé le matin, en vol l'après-midi. ( https://tinyurl.com/26xrpvv6) S comme Silicon (00:33:41)Quand les CPUs Arm sont vulnérables. Une faille de securité dans les processeurs Apple. ( https://tinyurl.com/26j36pu5 T comme TRNG (00:39:55)Aléatoire depuis une banane. ( https://tinyurl.com/245l57aa) W comme WebAuthN (00:44:58)Quand sonne le glas des mots de passe. L'authentification sans mots de passe avec WebAuthN, FIDO2, CTAP . ( https://webauthn.guide/