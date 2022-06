Les Technos #357 : Murena One, Drone Taser, Linux sur iPad, Impression 3D d'oreille

Intro (00:00:00)A comme Autonomie (00:02:19)L'autonomie record du vélo à assistance électrique Optibike. Il a plus d'autonomie qu'une Tesla ! ( https://tinyurl.com/2aladgny D comme Drone (00:09:32)Taser se lance dans la militarisation de drones. Un drone capable d'immobiliser une personne, Taser promet cela pour bientôt. ( https://tinyurl.com/279ngx8v) F comme FD-SOI (00:17:56)Quand la France concoit des technos pour la 5G. Mediatek achète Françcais. ( https://tinyurl.com/2c2fj2wc J comme Japon (00:23:01)Le Japon fait des essais de turbine sous marines. Des turbines sous marines en test au Japon pour de l'énergie verte à profusion. ( https://tinyurl.com/27sb4m9d) L comme Linux (00:28:51)Faire tourner Linux sur un iPad, c'est bientôt possible. Recycler nos vieux iPads sous Linux, c'est bientôt possible. ( https://tinyurl.com/24nsnl8j) O comme Oreille (00:34:56)Première impression en 3D d'une oreille. Greffe d’une oreille imprimée en 3D à partir des cellules du patient. ( https://tinyurl.com/22lmx9cs P comme Pi (00:40:42)Google calcule PI avec 100 trilions de décimales. Google calcule PI avec 100 trilions de décimales. ( https://tinyurl.com/27onkptu) S comme Smartphone (00:44:39)Murena One : le smartphone de la E-Fundation. Un smartphone sans Google . ( https://tinyurl.com/2degxdt9