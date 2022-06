Les Technos #356 : Une batterie pour 100 ans, les bons mots en franÃ§ais, le robot et la pizza

Intro (00:00:00)B comme Batteries (00:01:37)Les batteries de Tesla pourraient durer 100 ans. Tesla travaille au développement de batteries qui pourraient durer plus d'un siècle. ( https://tinyurl.com/2xryy3vv) C comme Caché (00:07:16)Quand on peut tracker les caméras cachées. Fini les caméras cachés dans les Airbnbs. ( https://tinyurl.com/27jqgl4y D comme Diablo (00:13:52)Pas de reconnaissance faciale et pas de Diablo Immortal. Pas de reconnaissance faciale et Diablo immortal interdit en belgique. ( https://tinyurl.com/28ezpqle D comme Dyson (00:21:12)Dyson veut aller plus loin dans sa conquête du grand public. Dyson veut aller plus loin dans sa conquête du grand public. ( https://tinyurl.com/268z2sww) E comme Electronique (00:26:15)Une puce électronique écologique d'un nouveau genre. Une puce électronique fabriquée avec du miel et qui fonctionne comme un cerveau humain. ( https://tinyurl.com/2c3y2sqm) L comme Langue (00:30:54)Les bons mots (français) du gaming. La langue française veut en finir avec les mots streamers, cloud gaming et free-to-play. ( https://tinyurl.com/2kb64o4p) P comme Pizza (00:36:28)Les robots n'aiment pas la pâte à pizza, mais ça pourrait changer. Le MIT met au point une nouvelle technique de manipulation des objets mous. ( https://tinyurl.com/2y3bo43g) R comme Radiographie (00:42:12)L'origine ethnique à partir d'une radiographie. Une IA reconnait l’origine ethnique d’un humain sur les rayons X et on ne comprend pas comment. ( https://tinyurl.com/226c2je7)