Nouvelle mise à jour pour Xbox.

Microsoft a publié aujourd'hui une mise à jour pour les consoles Xbox One et Xbox Series. Cependant, l'activation est généralement échelonnée par région. La dernière version de Xbox OS offre un système de mise à jour amélioré et la possibilité d'afficher les réalisations secrètes. D'une part, les mises à jour des jeux sont enregistrées plus rapidement et des améliorations dans la collection de jeux et au démarrage des jeux sont promises. D'autre part, les réalisations auparavant secrètes peuvent désormais être consultées si vous le souhaitez, par exemple si vous n'avez pas de problème avec les spoilers ou si vous souhaitez obtenir toutes les réalisations le plus rapidement possible. Capture d'écran Cette dernière fonction doit d'abord être activée dans les réglages. En cliquant sur la réalisation masquée, vous pouvez ensuite afficher le titre, la description et le score du joueur et le masquer à nouveau. La fonctionnalité fonctionne également sur les applications pour iOS, Windows et Android.