Les technos #354 : Applications gratuites, Google en faillite, zÃ©ro taxe sur les bÃ©nÃ©fices

Intro (00:00:00)A comme Applications Gratuites (00:01:06)Chez Huawei, on peut télécharger les Apps gratuitement sur Android. Télécharger des applications Android payantes sans payer c'était le cas chez Huawei. ( https://tinyurl.com/y4wskvqh) D comme Déchiffrement (00:06:33)Quand l'Europe veut forcer le déchiffrement des messages. L’Europe travaille sur un projet qui obligerait les fournisseurs à autoriser le déchiffrement de certains messages. ( https://tinyurl.com/ydd99hs5) G comme GDPR (00:11:22)L'Espagne donne 10M€ d'amende à Google pour un soucis de droit à l'oubli. Google écope de 10M€ d'amende pour infraction GDPR sur le droit à l'oubli. ( https://tinyurl.com/yxkd38e4) G comme Google (00:18:57)Quand Google est en faillite. Suite à la saisie de leurs comptes en banque en Russie, Google Russie se déclare en faillite. ( https://tinyurl.com/y5cd2gug) O comme OVH (00:22:22)OVH lance un concurrent à Dropbox via Shadow. OVH lance un concurrent à Dropbox via Shadow. ( https://tinyurl.com/y5a7f4z3) S comme Salade (00:29:01)Quand on fait pousser des végétaux dans du sol lunaire. Des scientifiques testent la croissance de plantes dans de la terre lunaire. ( https://tinyurl.com/y3xjmbu9 T comme Taxes (00:34:39)L'Allemagne immunise les bénéfices sur la crypto. Pas de taxe sur les bénéfices crypto, c'est en Allemagne! ( https://tinyurl.com/y4a4rsqr) U comme Universel (00:39:43)Quand un bitoniau les remplace tous. Un bouton universel, connecté, pour remplacer tous les autres boutons. ( https://www.adaprox.io)