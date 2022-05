Sony passe à l'action : il n'est plus possible de cumuler des abonnements PS Plus

Sony se prépare à lancer les nouveaux plans de l'abonnement PlayStation Plus (qui arrivera le 22 juin ), mais il a d'abord encore quelques problèmes à résoudre : exploiter une « faille » dans le règlement pour la conversion de l'abonnement actuel vers nouveaux plans, certains utilisateurs cherchent à obtenir des abonnements de niveau Premium à un prix inférieur. Selon ce que Sony a déclaré, si un utilisateur est abonné à la fois à PS Plus et à PS Now, lorsque le nouveau service est actif, il sera automatiquement abonné au niveau Premium de PS Plus pour une durée égale à la plus longue période restante du deux. Cela signifie que si un utilisateur a un abonnement PS Plus actif pendant 5 ans supplémentaires et un abonnement PS Now pendant 2 ans supplémentaires, il passera au plan PS Plus Premium pendant 5 ans.



Plusieurs utilisateurs ont donc commencé à acheter des renouvellements d'abonnement annuels de PS Plus et PS Now pour essayer d'obtenir le plan Premium à un prix inférieur , mais Sony a rapidement arrêté tout cela, ne permettant plus d'utiliser les codes d'abonnement jusqu'à l'arrivée du nouveau PS. De plus . Pour ceux qui ont encore des codes non utilisés, ils peuvent évidemment le faire plus tard : celui-ci sera converti sur une période de temps équivalente à sa valeur monétaire.