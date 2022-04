Voici comment fonctionneront les versions d'essai des jeux dans PlayStation Plus

Le nouveau PlayStation Plus est à nos portes : le nouvel abonnement Sony arrivera le 22 juin et, parmi les nouvelles propositions, nous trouvons également la possibilité d'essayer les jeux pendant une période limitée (uniquement pour les abonnés Premium) . De nouvelles informations ont fuité sur le net concernant cette fonctionnalité pour PS4 et PS5 . Comme le rapporte Game Developer , seuls les jeux proposés à un prix supérieur à 34 $ (environ 33 €) seront obligés d'offrir aux utilisateurs une période d'essai à durée limitée : notamment, le temps dont disposent les joueurs doit être d'au moins deux heures . Cependant, ces règles ne s'appliquent pas aux titres précédemment publiés ou aux jeux PlayStation VR. Cette version d'essai sera donc essentiellement identique au jeu complet, mais limitée à seulement deux heures . Certains jeux peuvent encore proposer une version de démonstration "personnalisée" avec un contenu original, mais la version d'essai "standard" d'au moins deux heures décrite ci-dessus doit toujours être fournie . Pour des équipes de peu de personnes, la création des versions d'essai des jeux demandera certainement un effort supplémentaire, mais selon Ethan Gach de Kotaku , il n'y aura pas lieu de s'inquiéter : une équipe de Sony PlayStation se chargera de la création des versions chronométrées des jeux.