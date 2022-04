Les Technos #351 : Twitter, un rachat qui sent mauvais ?

Intro (00:00:00)C comme Canairi (00:01:48)Capteur et design. ( https://tinyurl.com/y2nvcnbo) E comme Energie (00:11:06)Quand un YouTubeur teste une batterie sous toutes ses coutures. Véritable test produit sur un produit par bricovideo . ( https://tinyurl.com/yyg5rb8q) I comme Impression (00:21:05)Studio Extrude. ( https://extrude.studio) O comme Occasion (00:25:58)Quand les Tesla d'occasion coûtent plus cher que les neuves. Des Tesla d'occasion qui se vendent plus cher que des neuves : comment est-possible ? ( https://tinyurl.com/y2alrbxn T comme Terre (00:34:10)Jumeau numérique. La commission européenne souhaite se doter d'un jumeau numérique de la Terre, entièrement paramétrable et en open source. . ( https://tinyurl.com/y3g8ytqb T comme Twitter (00:40:04)Quand un rachat ne sent pas bon . Pourquoi des investisseurs attaquent Elon Musk après le rachat de Twitter ? ( https://tinyurl.com/y2d9hwt8 V comme Vélo (00:49:38)Une roue à ressort. Ce vélo utilise votre poids pour vous propulser. ( https://tinyurl.com/yyqtgk4u