Les Technos #350 : Comment communiquer en situation de "Locked in" (Syndrome d'enfermement) ?

Intro (00:00:00)C comme Contact (00:02:17)Un homme de 36 ans en syndrôme "locked in" arrive à discuter avec son fils . (Syndrome d'enfermement). ( https://tinyurl.com/yye9nn35) E comme Ethereum (00:12:43)Un ancien dévelopeur Ethereum condamné à 63 mois de prison. Virgil Griffith condamné à 5 ans de prison pour avoir aidé la corée du nord à contourner les sanctions grâce à la crypto monnaie. ( https://tinyurl.com/y3oeae3q N comme Netflix (00:20:07)Un plan plus abordable supporté par de la publicité. Netflix songe à incorporer de la publicité dans un abonnement moins cher. ( https://tinyurl.com/y6ff62uk) M comme Modèles 3D (00:26:55)Retrait des modèles 3D liés à Honda. Honda ordonne un retrait des modèles d'impression 3D liés à la marque. ( https://tinyurl.com/y4agvgej) P comme Prüm (00:32:35)L'Europe prépare une base centrale des photos pour la police. L'Europe prévoit un système de surveillance globalisé. ( https://tinyurl.com/y6ltcsyt) T comme Télévision (00:38:17)Regarder la télé en roulant ce sera bientôt possible. L'Angleterre autorise la télévision en roulant sur une voiture autonome. ( https://tinyurl.com/y52jfyso) T comme Twitter (00:44:26)La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk se précise. Elon Musk annonce le financement pour l'acquisition ambitieuse de Twitter. ( https://tinyurl.com/y5fty5lz) W comme Windows (00:50:51)Un outil pour activer Google Play Store est un malware. Windows 11 : Attention, cet outil pour installer le Google Play Store cache un malware. ( https://tinyurl.com/y4x7aslo