Les Technos #348: Opera VPN Pro, MoonSwatch, AirTags, Elon Musk et Twitter

B comme Breaking Bad (00:02:45)



Quand Walter White débarque en France . A Rouen, le sosie français de Walter White s’éclate sur TikTok.



E comme Espace (00:09:01)



Quand des chercheurs s’amusent avec des satellites. Des chercheurs détournent un satellite en fin de vie pour diffuser une vidéo.



H comme Harcèlement (00:14:22)



Quand les AirTags ne sont pas à la hauteur. Une analyse de 150 rapports de police montre que les protections anti-harcèlement AirTag d’Apple fonctionnent environ un tiers du temps.



O comme OpenMower (00:20:10)



OpenMower: un robot tondeuse façon DIY. OpenMower: le projet de robot tondeuse OpenSource et DIY.



O comme Opera (00:28:16)



Quand tu peux surfer avec un VPN gratuit ou pro. Opera intègre un VPN « Pro » qui sécurise tout votre appareil.



P comme Pixel (00:36:38)



Quand les internautes se livrent bataille à coup de pixels. Pixelwar: Un bataille à coups de pixels déchaîne les internautes sur Reddit.



S comme Swatch (00:43:01)



Quand tu revends une montre 40 fois son prix. Swatch et Omega font sauter la banque (et provoquent des émeutes).



T comme Twitter (00:52:54)



Quand Elon Musk s’intéresse à Twitter. Elon Musk se paie 9,2% du capital de Twitter et rentre dans le conseil d’administration.



Voici l’épisode 348 des Technos avec comme chroniqueurs cette semaine : Thierry et Xavier. Ils ont épinglé quelques infos techno qui constituent notre revue de presse hebdomadaire au rythme de notre abécédaire. Au sommaire il y des idées pour s’amuser en bricolant: par exemple en fabriquant un robot tondeuse à gazon, ou encore en récupérant des satellites proches du déclin. Si vous avez beaucoup d’argent, vous pouvez aussi faire comme Elon Musk et rentrer dans le capital d’un réseau social, c’est aussi un peu du bricolage. On jettera aussi un coup d’œil sur les protections anti-harcèlement des AirTag d’Apple. Efficace ou pas, c’est ce qu’on verra. Le navigateur Opera intègre un VPN… le pourquoi du comment dans quelques instants. Et puisqu’on à un suisse dans l’équipe cette semaine, on va parler fromage ? Non, Chocolat ? Non plus. Banque privée ? Pas plus… non, on parlera horlogerie. Bienvenue et d’avance merci de vous abonner au Technos, merci également pour vos commentaires et les partages de nos contenus dans vos réseaux.