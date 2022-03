Les Technos #344: iPad Air, Mac Studio, Nicla Vision, Stem Player, Mamouths

A comme Alphabet (00:02:22)Alphabet souhaite racheter Mandiant pour 5.4 milliards de dollars. Alphabet (Google) souhaite racheter Mandiant pour 5.4 milliards de dollars. ( https://tinyurl.com/y7l8rvf9) A comme Apple (00:08:10)iPad Air et autres nouveautés. Mac Studio , Studio Display et nouvel iPhone SE. ( https://tinyurl.com/yx8u5jc7 B comme Binance (00:16:31)Binance présente son plan pour la domination mondiale. Binance veut acheter des sociétés dans tous les secteurs. ( https://tinyurl.com/y9x5ozs2) D comme Design (00:22:07)Stem Player. Un MP3 avec une expérience tactile et sonore. ( https://tinyurl.com/yd2ptnga) M comme Mamouths (00:27:10)Et si le Mamouth revenait à la vie? Colossal essaie de faire renaître le Mamouth. ( https://tinyurl.com/y9g4t5qt) N comme Nicla Vision (00:32:07)Camera et AI. Le prototypage d'applications de vision industrielle est plus rapide. ( https://tinyurl.com/yaa8h2dq) Q comme Quest 3 (00:38:35)Le Quest 3 pourrait inclure le suivi des yeux et du visage. Le casque VR Oculus Quest 3 pourrait inclure le suivi des yeux et du visage. ( https://tinyurl.com/yb24ydpu) R comme Raspberry Pi (00:45:46)