Les Technos #342 : Intelligence artificielle Ã  tous les Ã©tages

A comme Apprentissage (00:02:09)Le 22, c'était le Learning Day. La journée de l'apprentissage numérique. ( https://tinyurl.com/yd5segbv) C comme Chasse-neige (00:08:53)Quand on imprime son chasse neige . Un chasse neige radio-commandé à assembler soi-même. ( https://tinyurl.com/ycrlhe2p) C comme Crypto (00:14:20)Le Canada, terre de liberté ou de répression contre la crypto? Le Canada entre en guerre contre le Freedom Convoy . ( https://tinyurl.com/yd2mpsws) F comme Fusion (00:20:54)Quand une IA contrôle la fusion. Google a mis au point une AI capable de controler le plasma nécessaire à la fusion nucléaire. ( https://tinyurl.com/y8ls8v9d G comme Génie (00:30:59)Une étudiante crée une IA pour traduire la langue des signes. Une IA pour traduire la langue des signes. ( https://tinyurl.com/yauvhgzs) M comme Mars (00:41:59)Quand on va sur Mars en 45 jours. Atteindre Mars en 45 jours, grâce à un laser sur puissant. ( https://tinyurl.com/ya7yrzsr P comme Portraits (00:49:19)De vrais faux visages impossibles à détecter. Une IA capable de générer des portraits plus vrais que nature. ( https://tinyurl.com/y8d4q5s2) T comme Telco (00:55:23)Quand les telcos veulent faire payer les GAFAMs. Les telcos européens veulent que les GAFAM contribuent à payer les infrastrcture réseaux. ( https://tinyurl.com/y78svgl7