Les Technos #341: Vous cherchiez des semi-conducteurs ? On en a !

Intro (00:00:00)A comme ARM (00:02:17)Le plein de lecture. Hermann Hauser, Internet des objets, start-up française Menta,... des sujets ARM. ( https://tinyurl.com/y72g6dax C comme Cryptos (00:12:07)Intel veut devenir un acteur majeur dans le minage de cryptos. Intel annonce une puce dédiée au minage de cryptomonnaies. ( https://tinyurl.com/y9xl29dw I comme Intel (00:15:12)Intel s'offre Tower Semiconductor. Intel achète le fabricant de puces israélien Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars. ( https://tinyurl.com/ycdmk289) I comme Intelligence Artificielle (00:19:20)Une I.A. utilisée comme nounou en Chine. Une I.A. surveille des embryons artificiels en Chine. ( https://tinyurl.com/y8ydl74x) P comme Penkesu (00:28:39)Qui se souvient du Psion ? Cet ordinateur ultracompact dispose d'un clavier mécanique . ( http://penkesu.computer R comme Recyclage (00:37:35)Google offre une deuxième jeunesse à vos ordinateurs. Chrome Flex, une nouvelle version de l'OS pour transformer de vieux ordinateurs en Chromebook. ( https://tinyurl.com/yblu3azp R comme Rupture de stock (00:46:02)Moins d'achats de semi-conducteurs. La pénurie pousse les consommateurs vers des produits high-tech plus chers ou reconditionnés. ( https://tinyurl.com/y7hzwnj2) S comme Samsung (00:58:02)Samsung veut rendre votre ordinateur portable encore plus mobile. Des brevets de Samsung indiquent un ordinateur portable pliable en 4. ( https://tinyurl.com/yb8ep8c8