Nous sommes maintenant à l'ère du tourisme spatial . Après les dernières nouvelles concernant le programme SpaceX qui devrait démarrer d'ici 2022, des détails intéressants arrivent de Virgin Galactic , une autre société qui investit massivement dans les vols spatiaux pour les civils. C'est l'actualité des dernières heures de l'ouverture des inscriptions de Virgin Galactic pour ses vols transorbitaux . La société a annoncé que 1 000 personnes seront sélectionnées pour participer à la mission. N'importe qui peut postuler, tant qu'il est prêt à payer le billet pour monter à bord, certainement pas low-cost : on parle d'environ 450 000 $ , avec une caution de 150 000 $ .



L'expérience de vol pour les 1 000 premiers sélectionnés sera de 90 minutes au total. Le lancement se déroulera selon la séquence caractéristique que l'on n'a vue qu'à la télé et la poussée de l'avion vers l'espace fera voyager les civils à une vitesse égale à Mach-3 , soit 3 fois la vitesse du son, correspondant à environ 3 700 km/h . L'avion est équipé de 17 hublots , depuis lesquels il sera possible d'admirer la Terre d'un point inimaginable jusqu'à quelques années pour un civil. Le billet d'embarquement comprend tout le nécessaire pour le lancement, y compris les combinaisons spatiales fabriquées par Under Armour . Le prix est aussi relativement bas par rapport à ce qui est demandé pour le vol de 10 jours sur SpaceX, pour lequel le coût du billet s'élève à 55 millions de dollars . Si vous souhaitez en savoir plus , nous vous suggérons de vous référer à la page dédiée sur le site officiel de Virgin Galactic, où il est également possible de s'inscrire et de manifester son intérêt pour le programme.