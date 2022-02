Les Technos #340 : Google analytics est illÃ©gal selon la CNIL

A comme ADNCréer le portrait d'un individu à partir de son ADN. Une société développe un système capable de créer le portrait d'un individu à partir de son ADN. ( https://tinyurl.com/y6waaqyy) C comme CNILLa CNIL estime que Google Analytics est illégal en Europe. Google Analytics interdit d'utilisation eu Europe, c'est l'avis de la CNIL. ( https://tinyurl.com/ycecgrqb) C comme CryptoLa Russie s'ouvre finalement un peu plus à la Crypto. La Russie considère les cryptos comme des monnaies. ( https://tinyurl.com/y8hew5vb) F comme FPGAQue sont ces FPGA pour lesquels AMD sont prêts à dépenser 35 milliards de $? A quoi servent les FPGA pour lesquels AMD sont prêts à dépenser 35 milliards de $? ( https://tinyurl.com/yddo5bb9 G comme GoogleL'IA de DeepMind tient de mieux en mieux son code. L'IA de DeepMind tient de mieux en mieux son code. ( https://tinyurl.com/yaa9yxbd) M comme MafiaApple demande 27% des payements externes. Apple choque les développeurs en réclamant 27% de tout paiement externe. ( https://tinyurl.com/y7e3d4kp) M comme MicrosoftWindows 11 va coûter plus cher. Microsoft veut mettre fin à la revente de clés Windows OEM. ( https://tinyurl.com/yavnf9cz) R comme RaspberryLe Pi4 passe aux 64 bits. Raspbian passe en 64 bits pour Raspberry 4. ( https://tinyurl.com/y8tswqvs)