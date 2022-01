La Xbox One se prépare à la retraite

Oui, Microsoft a arrêté la production de toutes les consoles Xbox One . Le géant de Redmond avait déjà arrêté la production de la Xbox One X et de la Xbox One S numérique avant le lancement de la Xbox Series X, et arrêté la production de la Xbox One S fin 2020, laissant les détaillants à court de stocks restants. La confirmation de Microsoft intervient juste au moment où un rapport de Bloomberg suggérait que Sony prévoyait de mettre fin à la production de PS4 à la fin de 2021, mais que la société produira désormais environ un million de consoles PS4 en 2022., en raison de la crise des semi-conducteurs .



Cependant, Microsoft semble en toute confiance capable de répondre à la demande de Xbox Series S à la fois en ligne et dans les magasins physiques. Enfin, rappelons qu'à l'heure actuelle le prix de la Xbox Series S est très proche de celui de la One S, bien que cette dernière soit d'une génération passée, il faut toutefois dire que la nouvelle Xbox ne dispose pas de lecteur de disque.