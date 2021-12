Les Technos #334 : Le télescope Spatial James Webb, nos yeux loin des yeux !

A comme Alexa (00:02:20)



Alexa joue aux démon et pousse les enfants à faire des bêtises. Alexa dit à une gamine de 10ans de court-circuiter une prise secteur avec une pièce.



B comme Batteries (00:10:03)



Un procédé révolutionnaire pour faire durer plus longtemps les batteries. Une technique pour redonner vie aux amas de lithium qui se forment dans les batteries lithium-ion.



G comme Galaxie (00:17:38)



Une Galaxie sans matière noire ?! Des scientifiques auraient découvert une galaxie sans matière noire.



G comme GPU (00:25:29)



Le chinois Innosilicon lance ses premières cartes graphiques. Innosilicon, vient de lancer ses cartes basées sur le GPU Fantasy One.



J comme JWST (00:29:03)



Les yeux des terriens en route vers Lagrange. Le télescope Spatial James Webb est en route vers Lagrange L2.



M comme Meta (00:41:03)



Le metavers a été le grand gagnant de Noël. L’application qui permet de gérer l’équipement Oculus VR a été la plus téléchargée.



P comme Piratage (00:51:48)



Vos cookies compromettent votre sécurités à 2 facteurs. Les pirates disposent d’au moins 1200 boites à outils pour contourner le 2FA.



R comme Russie (01:00:19)



La Russie patauge sur sa plateforme CPU Elbrus. Les processeurs Elbrus de fabrication russe échouent aux essais.



S comme Stendrote (01:06:12)



Votre cerveau est connecté pour tweeter. Une puce qui permet a un malade de la SLA de taper un tweet.



Voici l’épisode 334, le dernier de l’année. Ça se passe avec Picaboubx et David qui ont épinglé quelques infos tech dont ils ont envie de parler. C’est ainsi qu’il est question cette semaine de l’authentification à deux facteurs qui semble avoir du plomb dans l’aile. On parle aussi d’une galaxie sans matière noire découverte par des scientifiques. Et tant qu’à avoir le nez en l’air, on parlera aussi du lancement du télescope spatial James Webb. Un homme a posté un message sur Twitter. Sa particularité, l’avoir fait uniquement par la pensée. Des chercheurs de l’université de Stanford ont découvert une technique qui pourrait donner une seconde vie à nos batteries (on tentera de vous expliquer comment). Bienvenue et d’avance merci de vous abonner au Technos, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux.