Les Technos #332 : Log4J, la faille Apache qui fait même tomber Minecraft

A comme Année de Linux (00:02:14)



2021, enfin l’année du desktop Linux? Linux s’impose doucement sur le marché desktop.



D comme Daimler (00:08:31)



Daimler homologue son Drive Pilot. Daimler homologue son Drive Pilot.



G comme GrinDPR (00:16:29)



7M$ d’amende pour une app n’ayant pas respecté la GDPR. Grindr à l’amende de 7.1 millions de dollars pour des soucis GDPR.



I comme Informatique quantique (00:24:23)



Où en est on dans l’informatique quantique ? Avancées et débouchés du Qbit.



O comme Oppo (00:32:55)



Oppo annonce ses Air Glass. Air Glass, les lunettes à réalité assistée par Oppo.



R comme Robots (00:37:10)



Ameca, un robot très réaliste. Le visage d’Ameca plus vrai que nature !



S comme Sécurité (00:44:53)



Log4J, la faille qui fait trembler la toile. Log4J, la faille Apache qui fait même tomber Minecraft.



T comme Transistors (00:56:03)



Une « foret » de transistors dans les futures puces. Une nouvelle manière d’implanter des transistros.



U comme USB (01:03:32)



L’USB over network, avec 27 failles en prime. Des failles majeures sur l’USB pour des services clouds.



C’est avec Aurélien et Sébastien que nous passons un peu de temps cette semaine. Au menu de ce 332ème épisode une grosse faille de sécurité qui permet potentiellement à des pirates d’abuser à distance des droits de serveurs web (on verra que les incidences sont multiples). La conduite autonome fait un bond en avant en Allemagne et c’est Mercedes-Benz qui en est l’auteur. Le fabricant Oppo annonce des lunettes à réalité assistée. Il va falloir faire avec cette nouvelle façon de voir. Nouveaux aussi, cette nouvelle façon d’implanter les transistors que proposent IBM et Samsung. On parle aussi de Linux, de GDPR, d’informatique quantique et de robot réaliste. Bienvenue et d’avance merci de vous abonner au Technos, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux.