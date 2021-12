Le jailbreak PS4 9.00 met également en danger la PS5

Les pirates ont publié un nouveau jailbreak PS4 pour la version 9.00 du firmware. Sous le titre "pOOBs4", le jailbreak exploite une erreur de système de fichiers dans le firmware 9.00. L'exploit du noyau utilisé pour ce jailbreak affecte également les consoles PlayStation 5. Cela signifie qu'il pourrait y avoir un jailbreak pour la PS5 dans un proche avenir. Le jailbreak fonctionne via un exploit WebKit existant que le pirate informatique TheFlow0 a découvert plus tôt cette année. L'exploitation de WebKit - le moteur sur lequel sont basés des navigateurs comme Google Chrome et Safari - permet aux pirates d'exécuter du code sous le couvert d'une application classique.



De plus, les pirates doivent trouver une vulnérabilité dans le noyau de la console - le cœur du système d'exploitation de la console. Cela ouvrirait la voie au homebrewing et à d'autres modifications au niveau du noyau. Jusqu'à présent, les pirates n'ont pu trouver des vulnérabilités dans le noyau que jusqu'au firmware 7.55. Si vous vouliez jailbreaker une PS4 avec une version de firmware ultérieure, cela n'a pas fonctionné - jusqu'à présent. Début novembre, le groupe de piratage fail0verflow a fait une percée après avoir trouvé les clés racine de la console. Avec cela, les pirates peuvent commencer à rechercher des vulnérabilités dans le firmware. Ce que cela signifie exactement pour l'avenir de l'homebrewing sur PS5 n'est pas clair. Alors que le développeur principal de la nouvelle PS4 9.00 Jailbreak n'a actuellement pas accès à une PS5 pour tester les vulnérabilités du noyau, il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'il en trouve une.