Les jeux PlayStation Now de décembre 2021

Au programme des jeux PlayStation Now du mois, on retrouve des classiques remasterisés avec Grand Theft Auto III: The Definitive Edition et Final Fantasy X/X-2 HD Remaster. Découvrez le jeu d’arcade chaotique Spitlings puis mettez-vous la peau du célèbre tueur à gage John Wick dans le jeu de stratégie-action éponyme John Wick Hex. Tous ces jeux seront disponibles à partir du mardi 7 décembre.



Voici la liste complète :



Grand Theft Auto III: The Definitive Edition

John Wick Hex

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Spitlings