Les Technos #330: Jack Dorsey ou Elon Musk comme CEO ?

B comme Biohackers (00:02:01)



Le vaccin, on l’a dans la peau. Des biohackers implantent une puce avec le passport sanitaire en Suède.



G comme Google (00:07:54)



Project Starline: quand la conférence passe à la 3D. Google veut nous faire passer de la téléconférence à la téléprésence avec Project Starline.



P comme Pénurie (00:13:16)



Plus de jus, mais des bitcoins! Quand un pays se retrouve sans électricité à cause du Bitcoin.



Q comme Quad (00:20:51)



Tesla annonce un nouveau véhicule électrique. Tesla annonce un Cyberquad électrique pour enfant.



S comme SpaceX (00:25:15)



SpaceX pourrait se prendre le mur. Elon Musk annonce que SpaceX pourrait faire faillite.



T comme Twitch ou Troll (00:33:09)



Quand Twitch renforce la lutte contre les trolls. Twitch veut s’appuyer sur le machine learning pour lutter contre les trolls.



T comme Twitter (00:38:44)



L’oncle Jack a quitté Twitter. Jack Dorsey démissionne de Twitter.



U comme USB (00:47:30)



iStorage lance une clé usb sécurisée et extensible. La datAshur SD est la première clé USB sécurisée et extensible par carte MicroSD.



On retrouve cette semaine Sébastien et Xavier pour ce 330 ème épisode de notre rendez-vous avec une certaine actualité technologique. Au sommaire de notre revue de presse hebdomadaire : Le projet Starline de Google qui nous ferait passer dans une autre dimension. D’après Elon Musk sa société SpaceX pourrait faire faillite. On vous explique pourquoi. Jack Dorsey démissionne de Twitter. Pourquoi ? Et qu’est-ce que cela implique. Tesla annonce un nouveau véhicule. Il est électrique évidemment, il a quatre roues comme souvent, sa cible ? Les enfants ! On parle aussi d’une clé USB sécurisée, de Twitch qui continue sa lutte contre les troll et d’une pénurie d’électricité causée par… je vous laisse la surprise ! Bienvenue et d’avance merci de vous abonner au Technos, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux.