Les Technos #326 : De Facebook à Meta, Starlink et frustration, Netflix Gaming et Android,…

David et Picaboubx sont de service cette semaine et viennent partager leur veille technologique. Au programme de ce 326ème épisode, on trouve un nouveau bras de fer entre Apple et la Commission européenne. L’arrivée de Netflix Gaming pour les utilisateurs Android. La marque Meta va coûter cher à Facebook. On parlera aussi de crypto-monnaie et de l’énergie qu’il faut pour la minée, mais également du retard dans les précommandes pour les clients Starlink. Par ailleurs, il y aura aussi du vélo open-source et de l’argent perdu par les réseaux sociaux à cause d’Apple. Bienvenue et d’avance merci de vous abonner au Technos, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux.