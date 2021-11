Evercade VS : la console rétro sortira en décembre en Europe

Le monde du rétrogaming est sur le point d'accueillir une nouvelle console rétro, juste avant le début des fêtes de fin d'année. Parlons de l' Evercade VS , qui verra également le jour en Europe le 17 décembre 2021 , prêt à être placé sous le sapin. Après le lancement réussi du modèle portable sorti l'année dernière (que vous pouvez trouver dans la boîte Amazon ci-dessous), Blaze Entertainment essaie à nouveau avec un système domestique , apportant l'expérience mobile à la télévision et prenant en charge plusieurs joueurs. Décrit en un mot, il peut être défini comme une console de salon compacte, à l'intérieur de laquelle vous pouvez insérer des cartouches propriétaires, qui contiennent des roms sous licence officielle et conservent également les données de sauvegarde . Il prend en charge jusqu'à quatre joueurs simultanés au maximum grâce à l'utilisation de contrôleurs USB ou sans fil, propriétaires ou tiers, y compris le Xbox Adaptive Controller ou les modèles produits par 8bitdo .Tout cela vise à créer un véritable écosystème rétrogaming , qui compte déjà aujourd'hui plus de 260 jeux , avec une interface soignée dans les moindres détails. Evercade sera disponible en magasin à partir du 17 décembre 2021 au prix de 99,99 € . Pour le moment, il n'est pas encore disponible sur Amazon, mais nous pensons qu'il le sera bientôt, tout comme la console précédente.