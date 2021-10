Les Technos #325 : Scan rétinien de Worldcoin, réalité augmentée en vidéo-conférence, contraception, Swiss Caravan Salon

A comme Application mobile VanLife (00:02:21)



Quand ce sont des Suisses qui concurrencent Park4Night. L’app de parking pour les campeurs.



B comme Bitcoin (00:11:38)



Comment un ado a gagné 2 millions d’euros en Bitcoin. Arnaquer des gens et gagner 48 bitcoins quand on est un ado? C’est possible.



C comme Cocorico (00:16:03)



Quand la France vient exposer son innovation. Une technologie brevetée de Beauer pour tripler l’espace habitable.



G comme Google (00:24:36)



Google Assistant vous assiste encore un peu plus. Quand Google Assistant répond au téléphone à votre place.



P comme Petit (00:30:37)



Quand c’est beau et petit à la fois. Compact, aérodynamique, léger: la performance du camping-car Oasi 540 .



S comme Scan rétinien (00:39:53)



Une start-up veut scanner votre iris. Worldcoin échange des cryptos contre un scan de votre iris.



T comme The Cube (00:45:11)



Quand la VanLife s’invite dans un cube. Du solide, du pratique et du beau à l’allemande.



V comme Video-conférence (00:53:46)



La réalité augmentée s’invite chez Webex. Cisco présente un projet de réalité augmentée avec des hologrammes dans Webex.



W comme Wéménon (01:02:05)



Une nouvelle invention pour la contraception masculine. Un jacuzzi pour vos testicules comme solution de contraception.



325ème rendez-vous avec le monde de la tech et du web. Nos chroniqueurs du jour (Xavier et Thierry) vont partager avec vous ce qu’ils ont découvert sur sur le web… mais pas que. C’est ainsi que pour Xavier on reste sur des thématiques classiques telle que Google Assistant, les crypto-monnaies ou encore la réalité augmentée. Du côté de Thierry, on prend le large, on sort des sentiers battus et on se délocalise au Swiss Caravan Salon pour y dénicher quelques tendances technologiques liées au monde du véhicule de loisir et à la vanlife. Bienvenue et d’avance merci de vous abonner au Technos, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux.