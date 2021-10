La mise à jour du système PS4 9.0 peut détruire votre console

Sony a publié le logiciel système 9.0 à la mi-septembre 2021. Depuis lors, il y a eu de plus en plus de rapports selon lesquels la mise à jour a "briqué" certaines consoles. Les appareils concernés se bloquent, ne démarrent plus et ne peuvent pas être restaurés en réinstallant. Sony n'a jusqu'à présent ni pris note du problème, ni l'a officiellement commenté ni fourni de mise à jour corrigée. Jusque-là, vous devez vous abstenir d'utiliser la mise à jour 9.0.