Les Technos #322 : Fairphone 4, panne Facebook, Yubikey, Apple Pay hacké, Twitch hacké,…

A comme Apple (00:03:28)



Quand des hackers réussissent à exploiter Apple Pay. Une faille d’Apple Pay permet d’effectue des paiements alors que l’appareil est verrouillé.



F comme Fairphone (00:07:41)



Sortie du Fairphone 4. Fairphone : des portables réellement écolos ?



F comme Facebook (00:18:59)



Sale temps pour Facebook. Facebook subit une importante panne et fait face à une lanceuse d’alerte.



S comme SSB (00:29:12)



Solid State Battery : le futur ? Une batterie à électrolyte solide avec une anode en silicium.



T comme Twitch (00:36:54)



Twitch s’est fait hacké, 125Go de données ont fuité. Le code source et des données confidentielles de Twitch disponibles sur la toile.



C comme Connectique (00:42:37)



La nouvelle norme USB : 240W et 40Gbps ! Le consortium USB-IF a mis en place des logos pour mieux comprendre les capacités des produits.



P comme Petit (00:51:49)



Des drones de la taille d’un grain de sable.



Y comme Yubikey (00:56:21)



Du nouveau pour la double authentification. Qu’est-ce qu’une YubiKey ?



Voici l’épisode 322. Promis, on ne parlera pas de football. Comme toutes les semaines, on est là pour découvrir ce que nos chroniqueurs ont trouvé d’intéressant dans l’actualité technologique de la semaine. C’est ainsi qu’avec Aurélien et Xavier il sera question de Twitch qui s’est fait hacker il y a quelques jours (125 GigaOctets de données sont dans la nature). Fairphone, le fabricant éthique et écologique sort son nouveau smartphone, on fait le point dans ce numéro. Ça n’a échappé à personne, Facebook, Instagram et Whatsapp sont tombés en panne… une longue panne… qu’allons nous pouvoir dire de plus que ce qui a déjà été dit partout ? Surprise ! Connaissez-vous Yubikey ? On vous explique comment voir la double authentification sous un autre jour. On parlera aussi, entre autres choses, de batteries à électrolyte solide ainsi que de la nouvelle norme USB et de sa signalétique simplifiée. Bienvenue et d’avance merci de vous abonner au Technos, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux.