Les Technos #321 : Amazon Astro, Clavier CTRL C CTRL V, Bug Bounty Apple, Webcam Opal,â€¦

A comme Apple (00:02:14)



Apple bride Siri. Apple enlève certaines fonctions de Siri utiles pour les malvoyants.



A comme Amazon (00:06:37)



Astro, un robot-espion à la maison.



B comme Bug Bounty (00:14:48)



Quand Apple ne joue pas le jeu. Plusieurs chercheurs révèlent des bugs après qu’Apple les ait ignorés.



C comme Carvera (00:22:08)



Aussi facile qu’une imprimante 3D.



F comme Facebook (00:33:34)



Facebook en veut à votre smartphone. Facebook cherche le prochain moyen d’accèder au net.



P comme Piaggio (00:42:07)



Fast Forward.



S comme Stackoverflow (00:50:03)



Quand on n’a que C et V. Stackoverflow commercialise un clavier avec uniquement CTRL C V.



W comme Webcam (00:55:41)



Opal, haut de gamme.



W comme Wemenon (01:01:12)



Rééducation du périnée via des jeux vidéos.



3. 2. 1…. Voici le 321ième épisode des Technos. A la manœuvre cette semaine Benoît et Sébastien qui ont veillé toute la semaine et épinglé quelques infos tech et web qu’ils partagent avec nous. Au programme il sera question d’Astro, le petit robot, pas le personnage de manga, mais bien celui d’Amazon. On parle aussi du désamour de Facebook pour le smartphone, de Siri bridé par Apple, de Webcam haut de gamme ou encore de contrôle C, contrôle V. Dans cet épisode, il y aura un Wéménon. partagez le dans vos réseaux. Bonne écoute !