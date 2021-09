Les Technos #320 : Surface Event chez Microsoft, Xiaomi et la censure, Facebook et son image,…

A comme Apple (00:07:04)



Sortie des iPhone 13. L’iPhone 13 pourrait enfin être doté de fonctionnalités qu’Android possède depuis des années.



C comme Censure (00:17:26)



La Chine nous aurait-elle berné avec Xiaomi? La Chine aurait inclut un outil de censure sur les smartphone de la marque Xiaomi?



I comme Internet (00:23:32)



Des millions d’appareil à risque d’être privés d’internet. Des millions d’iPhone, smartphones Android et de consoles risquent d’être coupés d’Intenet.



M comme Maquillage (00:28:48)



Un petit coup de pinceau et ça repart. Un simple maquillage peut duper la reconnaissance faciale.



M comme Microsoft (00:37:01)



La nouvelle série Surface. Les nouveaux appareils Surface de Microsoft en 7 nouveautés.



P comme Performance (00:44:37)



Il est temps de revenir aux bases. Optimiser les algorithmes ou acheter des machines plus puissantes?



S comme Social (00:59:06)



Facebook se redore le blason, made in Zukerberg. Facebook joue avec les résultats pour améliorer son image.



Y comme Youtube (01:08:29)



Le download de video arrive. Youtube propose de tester le download de videos.



Voici le 320ième épisode des Technos compilé cette semaine par David et Sébastien. Rappelons qu’il s’agit d’une revue de presse basée sur la veille de nos chroniqueurs qui épinglent librement les titres qu’ils désirent partager et commenter. Merci d’avance pour les pouces levés, les étoiles, les abonnements et les partages dans vos réseaux. Au programme : un possible outil de censure prochinois intégré à des smartphones, on reparle de la mauvaise influence de Facebook ou encore d’une reconnaissance faciale loin d’être infaillible. Il est également question du Surface Event de Microsoft et des nouveautés qui y ont été annoncées lors de cette conférence. Bonne écoute !