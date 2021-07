Les Technos #314 : Pegasus, Airtags, CBL-Mariner de Microsoft, Vaccination chez Google et il pleut !

B comme Business (00:02:26)



Les résultats explosent pour Apple, Google et Microsoft.



G comme Google ( 00:12:58)



Passer d’iPhone à Android? Bientôt plus facile!



M comme Microsoft (00:18:03)



Quand le pinguin rentre par la fenêtre.



O comme Orange (00:27:42)



Quand les services d’urgence ne répondent plus.



T comme Tags (00:41:00)



Quand Tim Cook reçoit un AirTag, Tim Cook toujours faire ça.



P comme Pegasus (00:47:23)



Quant on espionne vos smartphones.



V comme Vaccin (01:02:52)



Vaccin obligatoire pour travailler chez Google.



W comme Wemenon (01:10:29)



Quand on fait tomber la pluie.



Troisième rendez-vous estival et déjà juillettistes croisent aoûtiens. N’ayez crainte, nos épisodes se consomment où et quand vous le voulez. Au sommaire de cet épisode 314: Google impose le vaccin à son personnel. Les AirTags d’Apple provoquent une forme de créativité. Microsoft lance son premier produit Linux. Malgré la pandémie certains business se portent à merveille. On évoquera également l’affaire Pegasus. Et alors que chez nous on en a assez et qu’on s’en passerait bien, d’autre la provoque… de quoi s’agit-il ? On en parle en fin d’épisode. Merci d’avance pour les pouces levés, les abonnements et les partages dans vos réseaux. Bonne écoute !