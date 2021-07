Nintendo lance un nouveau fimware pour la 3DS

La Nintendo 3DS a enfin obtenu une nouvelle mise à jour du système après environ neuf mois. Il s'agit de la version 11.15.0-47. Nintendo ne mentionne que des "améliorations de la stabilité et de la convivialité du système", ce qui n'est bien sûr pas très précis. Cependant, le mineur de données "OatmealDome" a mené une enquête et rapporte que la mise à jour du système a apparemment mis à jour le mode de récupération de la console portable. De plus, le navigateur Internet a probablement été mis à jour, ce qui, selon "OatmealDome", pourrait être une tentative de combler une faille de sécurité.