Le nouveau navigateur Internet Xbox est livré à plus d'insiders

La nouvelle version Chromium de Microsoft Edge sera officiellement publiée peu de temps après que plus d'initiés Xbox auront reçu une version. Auparavant, il n'était disponible que pour les membres Alpha, mais depuis quelques jours, il est également distribué aux membres Beta et Delta. Seuls les membres Omega n'ont pas encore reçu le logiciel. Le navigateur ouvre toute une gamme d'options supplémentaires, telles que la prise en charge complète du clavier et de la souris, ainsi que la possibilité de diffuser des jeux Xbox (et ceux de Stadia) via le cloud.