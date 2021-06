Les Technos #311 : John McAfee, Dojo, Africrypt, Brave Search,…

A comme Amazon (00:04:07)



Amazon détruit des millions d’articles invendus.



C comme Crypto (00:16:02)



China vs Crypto.



C comme Crypto (00:25:11)



Africrypt, ou comment deux frères partent avec 3.6 milliards en crypto.



M comme McAfee (00:30:58)



John McAfee se serait suicidé en prison.



R comme Robotique (00:39:51)



Hyundai rachète Boston Dynamics.



S comme Sideload (00:44:49)



Petite partie de lobbying contre le sideload chez Apple.



T comme Tesla (00:54:06)



« Dojo » le 5ème plus puissant supercalculateur au monde.



V comme Vie privée (00:59:29)



Brave lance son moteur de recherche pour concurrencer Google.



On retrouve cette semaine Sébastien et David qui vont partager avec nous ce qu’ils ont retenu d’une certaine actualité web et techno. C’est ainsi qu’il sera question de crypto-monnaie, du rachat de Boston Dynamics, d’un des cinq plus gros supercalculateurs du monde, d’un nouveau moteur de recherche ou encore du décès de John McAfee. Merci d’avance pour les pouces levés, les abonnements et les partages dans vos réseaux. Bonne écoute !