Des jeux nouvelle génération jouables sur Xbox One grâce au cloud

Microsoft a présenté de nombreux grands jeux à l'E3 2021, mais beaucoup d'entre eux n'apparaîtront plus pour la Xbox One. Pourtant, les propriétaires de Xbox One auront la possibilité de jouer à des jeux de nouvelle génération sur leur console en utilisant la technologie cloud. Cependant, Microsoft n'est pas encore entré dans les détails et vous devrez bien sûr disposer d'une connexion Internet stable en conséquence. Il dit simplement : « Des millions de personnes sur les consoles Xbox One sont également impatientes de voir bon nombre de ces titres de nouvelle génération, y compris Microsoft Flight Simulator, s'exécuter sur les consoles via Xbox Cloud Gaming, tout comme ils le font sur les appareils mobiles, les tablettes et les navigateurs. "