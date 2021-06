Un événement PlayStation attendu prochainement

Après que le Xbox & Bethesda Games Showcase ait été assez convaincant, la question se pose naturellement de savoir quand Sony Interactive Entertainment organisera son propre événement PlayStation. Selon un initié, il va falloir être patient pendant une semaine ou deux. L'insider bien connu "Navtra", qui a déjà pu prédire correctement certaines annonces PlayStation, telles que les récentes performances de "Death Stranding: Director's Cut" et "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin", a indiqué que Sony est en "quelques semaines" pourrait organiser son propre événement PlayStation. On dit qu'il y aura un gameplay "Final Fantasy XVI".