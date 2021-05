Les Technos #307 : Voiture en kit, AirTag et chien, Cookie et CNIL, Amazon et MGM,…

A comme Airtag (00:02:56)



Quand c’est ton toutou qui en profite.



A comme Amazon (00:10:36)



Le Lion racheté avec un grand sourire.



B comme Batterie (00:18:22)



Quand tu as la meilleure batterie pour ton VDL.



C comme Cookies (00:30:42)



La CNIL fait un rappel à l’ordre.



I comme Ikea (00:37:04)



Montez vous même votre voiture en Kit.



P comme Pouce (00:44:10)



Quand l’humain se sert d’un troisième pouce.



P comme Pornhub (00:49:13)



L’IA remet les galipettes de nos ancêtres à la page.



V comme Vimeo (00:58:52)



Quand on te dit que ça ne marchera pas.



C’est un épisode franco-suisse qu’on vous invite à écouter cette semaine. On retrouve en Gironde Picaboubx et dans le canton de Vaud Thierry. Ils nous ont compilé une revue de presse technologique personnalisée au sommaire de laquelle on trouve une voiture en kit (Ikea), les difficultés d’un plateforme vidéo (Vimeo), la CNIL qui fait les gros yeux (Cookie), le sourire d’un gros lion (MGM – Amazon) ou encore un accessoire pour canidé (AirTag – Apple). Bonne écoute !