Les Technos #306 : Google I/O, hacking, huile de cuisson, Nasdaq,…

A comme Android (00:02:36)



Android 12 débarque, avec un nouveau design.



B comme Bug (00:08:57)



Nasdaq suspend Berkshire Hathaway. 32 bits, c’est pas assez !



G comme Google (00:16:59)



Moins de freinage, et des infos sur les zones « peuplées ».



G comme Google (00:26:17)



Enfin un moyen de trouver ce foutu sac à dos!



H comme Huile (00:34:14)



Mets de l’huile.



M comme Médecine (00:41:20)



Google s’intéresse de plus en plus à notre santé.



P comme Pipeline (00:50:31)



Oups, je vous ai hacké.



S comme SES (00:58:08)



Au delà des nuages.



Nous sommes le 20 mai 2021 voici notre épisode 306 dans lequel il est fortement question de Google I/O. Cette semaine on retrouve nos deux Sébastien. C’est eux et eux seuls qui ont choisis les infos qui composent notre revue de presse hebdomadaire. Au menu : le Nasdaq qui bugue, nous touchons du doigt les étoiles, il est question aussi de gentlemen hackers et d’un peu d’huile de cuisson. Bonne écoute !