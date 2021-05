Les Technos #305 : La pénurie de composants électroniques, Nvidia Broadcast 1.2, Rançongiciel,…

A comme Avis (00:03:22)



De plus en plus de faux avis.



C comme Chine (00:11:39)



Le ciel nous tombe sur la tête.



C comme Crypto (00:16:02)



Vers une pénurie du stockage à cause de Chia.



I comme Inflation (00:22:28)



Des pénuries en vue ?



I comme Implant (00:32:28)



Rendre l’écriture aux paralysés.



N comme Nvidia Broadcast 1.2 (00:37:44)



Faites taire les cigales et vos animaux de compagnie.



R comme Rançongiciel (00:45:07)



Le fléau de l’année !



S comme Speedbike (00:58:15)



Une vraie tendance du vélo électrique.



Dans cet épisode 305, on retrouve David et Aurélien qui nous ont compilés quelques infos tech issues de leur veille. C’est ainsi qu’on parle, entre autre, du commerce des avis des notes ou des étoiles. L’industrie fait face à une pénurie de matériaux. Pas que des métaux rares car même le cuivre pose problème. Nvidia filtre les sons dits “parasites”. La mise à jour de l’application Nvidia Broadcast élimine sans douleur, chats, chiens ou encore cigales. Les beaux jours arrivent et après de longs mois de confinement on reprend le vélo à assistance électrique. Il est donc bon de faire le point sur la législation concernant ces véhicules. Bonne écoute !