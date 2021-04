PlayStation Now: la prise en charge de la résolution 1080p est officielle

La plate-forme de jeu en nuage de Sony, PlayStation Now , s'enrichit d'une nouveauté nouvelle et attendue : la prise en charge de la résolution Full HD pour le contenu arrive enfin . La nouvelle a été officiellement annoncée par PlayStation via le tweet que vous trouvez en bas de cet article, avec lequel la société communique à ses utilisateurs l'arrivée du support des jeux 1080p sur PlayStation Now. Parmi les utilisateurs pour lesquels la distribution de la nouveauté est attendue dans les semaines à venir, il y a aussi des Européens . La nouveauté de PlayStation Now place la plate-forme presque au même niveau que ses concurrents en termes de résolutions de contenu prises en charge: Stadia prend en charge le contenu jusqu'à 4K tandis que xCloud de Microsoft teste la prise en charge de la résolution 1080p.