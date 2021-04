Les Technos #302 : Annonces Apple, timelapse sur Google Earth, on a volé sur Mars, Autopilot Tesla,…

A comme Amazon (00:02:01)



Amazon sort son salon de coiffure.



A comme Apple (00:08:08)



Apple lance un nouvel iPad, un nouvel iPhone, des airtags, etc…



G comme Google (00:20:46)



Google Earth s’offre le timelapse.



I comme IA (00:26:45)



L’Europe va légiférer, et en avance ce coup-ci!



K comme Kernel (00:45:08)



Oh les vilains, ils ont incrusté des failles!



M comme Mars (00:54:44)



Premier drone sur mars.



T comme Tesla (00:59:14)



Autopilote pas au point.



V comme Vitesse (01:08:14)



Plus question de partager les contrôles de vitesse? En fait si.



Le 302, un épisode compilé par David (en direct de Bangkok) et Sébastien (Nivelles). Comme toujours on vous présente le fruit de leur veille technologique, c’est donc leur revue de presse que nous passons en revue en +/- 60 minutes. C’est ainsi qu’il sera évidemment question des annonces faites par Apple en ce début de semaine, mais pas que. L’union Européenne s’apprête à encadrer l’intelligence artificielle, on verra comment. Un petit vol pour le drone Ingenuity qui entre dans l’histoire. Une Tesla impliquée dans un accident mortel et la planète s’enflamme. Et on démarre avec un salon de coiffure pas comme les autres. N’hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !