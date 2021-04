Les Technos #300: 3281 drones, le Dyson V15, l’Instagram de Taïg Khris, le masque de Will.i.am,…

A comme A la francaise ! (00:02:37)



Des réseaux sociaux français.



C comme ClubHouse (00:13:07)



Quand ça te rapporte des sous.



C comme CuiCui (00:19:46)



Photographiez vos visiteurs.



D comme Drone (00:27:29)



3281 drones pour une publicité.



M comme Masque (00:34:55)



Quand tu as le look avec ton masque.



L comme Laser (00:42:14)



Un laser dans un aspirateur.



V comme Van (00:49:12)



Quand ton popo te coute cher !



P comme Périscope (00:58:21)



Quand on te dit que c’est fini .



Voici l’épisode 300. On profite de cette étape particulière dans l’histoire de nos rendez-vous hebdomadaires pour remanier un peu la formule. On conserve évidemment le principe de l’abécédaire. Nos chroniqueurs partagent toujours leur veille technologique sous forme de revue de presse. Ce qui change est en fait en dehors de nos épisodes puisque chaque semaine on y ajoute un bonus de 15 minutes. 15 minutes maximum, pour évoquer ensemble l’actualité dont on a pas parlé dans l’épisode classique, pour éventuellement rebondir sur vos commentaires et peut-être, vous faire intervenir.Mais pour l’heure dans cet épisode il sera question de réseaux sociaux présents, à venir et perdus. Il sera aussi question avec Aurélien d’un chouette projet pour les amoureux de la nature ainsi que d’un aspirateur pour Jedi. On évoquera la création d’un masque mieux que FFP2 avec Thierry qui s’occupera aussi de vos « popos » en fin de numéro. N’hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !